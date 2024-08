Meteo Roma 28 agosto: ancora caldo torrido e afa. Si dormirà meglio con le minime a 24 gradi

Meteo Roma 28 agosto: quello del caldo è un trend che non sembra fermarsi e che dovrebbe durare almeno sino alla metà di settembre. In compenso si riuscirà a dormire meglio perché nella notte le temperature scenderanno a 24 gradi. Si prepara un week end a tutto sole.

Il meteo del 28 agosto nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 23°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 33°. Lo zero termico sarà circa 3800 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio

Meteo Roma 29 agosto

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 23°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. Lo zero termico sarà circa 4000 metri stabile nell'arco della giornata

Fonte: MeteoGiuliacci