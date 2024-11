Meteo Roma 28 novembre: sole e nuvole sino a venerdì, poi la tramontana spazzerà via tutto e tornerà il freddo vero

Meteo Roma 28 novembre: confermata l'ondata di freddo dai Balcani che sul Centro Italia arriverà nel tardo pomeriggio di venerdì e che porterà due giorni di sole pieno ma anche un abbassamento delle temperature sino ai 4 gradi di minima previsti per lunedì.

A lungo termine è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge intense.

Il meteo del 28 novembre nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino nebbia, la minima della giornata sarà 9°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata nebbia, le temperature massime raggiungeranno i 15°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2900 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 29 novembre

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 6°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 15°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1900 metri in flessione nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci