Meteo Roma 29 febbraio: il trend della pioggia non si ferma: ecco i temporali

Meteo Roma 29 febbraio: Pioggia, nubi nere e qualche spiraglio di sole, il giovedì dell'anticiclone atlantico è servito con un “vantaggio”: la massima arriverà a 17 gradi mentre la minima supererà gli 11. Il venerdì sarà invece segnato da temporali e lieve abbassamento della minima.

Il meteo del 29 febbraio nel dettaglio

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di pioggia alternata a qualche schiarita. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore piogge diffuse, al mattino nubi sparse, la minima della giornata sarà 10°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 16°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1800 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 06:44, il crepuscolo inizia alle ore: 06:17. Il sole tramonta alle ore: 18:00, il crepuscolo termina alle ore: 18:27.

Meteo Roma 1 marzo

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia persistente. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 9°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata piogge diffuse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 14°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1700 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci