Meteo Roma 29 giugno: nuvole sparse. Nel pomeriggio “potrebbe piovere”

Meteo Roma 29 giugno: sarà una giornata calda, caratterizzata da nuvole sparse. Nel pomeriggio potrebbe andar peggio: potrebbe mettersi a piovere.

Nello specifico giovedì 29 giungo il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio le nuvole andranno addensandosi e potrebbero esserci delle piogge deboli. In serata resteranno nuvole sparse. La massima sarà di 30 gradi nel pomeriggio, mentre la minima sarà di 22 gradi al mattino. Venti deboli che soffieranno e da sud ovest per tutta la giornata. L'alba è prevista per le ore 5,37, mentre il tramonto 20,49.

Meteo Mare 29 giugno

Il mare sarà quasi calmo su tutto il litorale laziale. Ponza: sereno, mare SO, venti da O 16.7 nodi, temperatura dell'acqua 26.1 °C, altezza dell'onda 0,3 metri.

Meteo Roma 30 giugno

Nubi sparse che andranno addensandosi nel corso della giornata. In serata è prevista pioggia. La massima sempre a 30 gradi.

Previsioni per sabato 1° luglio, tendenza

Nella notte tra venerdì e sabato sono previsti dei temporale. La giornata si apre con nuvole sparse, ma sono previste ampie schiarite.