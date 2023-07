Meteo Roma 29 luglio: sole, cielo senza nuvole e temperature gradevoli

Meteo Roma 29 luglio: al momento il caldo afoso sembra un lontano ricordo. Temperature leggermente al di sotto della media stagionale e vento di brezza che rende gradevole il clima.

Il meteo di sabato nel dettaglio

Un campo di alta pressione continua a dominare su Roma in questo ultimo Sabato di Luglio: al mattino, tutto sole, in un contesto termico piuttosto gradevole. Nel corso delle ore pomeridiane, qualche nube di passaggio sul litorale, soleggiato e caldo accettabile in città. Venti di brezza. La minima si attesta ttorno ai 21 gradi e la massima arriverà a 31 gradi. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20.58

Meteo mare 29 luglio

Mare mosso su tutta la costa del Lazio. Ponza: cielo sereno, mare leggermente mosso e venti da Ovest a 7.3 nodi, temperatura dell'acqua 27.6 °C, altezza dell'onda 0,4 m.

Meteo Roma 30 luglio

Sereno con minime in linea con quelle del 29 luglio.