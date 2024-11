Meteo Roma 29 novembre: da un giorno all'altro via le nubi, torna a splendere il sole ma arriva l'ondata di freddo polare

Meteo Roma 29 novembre: ultimo giorno tiepido segnato dalle nuvole, poi si apre la fase del freddo. Il colpo di tramontana arriverà nella notte tra venerdì e sabato e farà crollare le temperature minime a 4 gradi e nei giorni seguenti anche a 2, con possibili gelate nelle zone intorno a Roma.

All'orizzonte non ci sono piogge.

Il meteo del 29 nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, la minima della giornata sarà 8°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 15°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2100 metri in calo dal pomeriggio.

Meteo Roma 30 novembre

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 4°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, i valori di temperatura massimi saranno di circa 11°. Lo zero termico sarà circa 1300 metri in flessione nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci