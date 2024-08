Meteo Roma 3-5 agosto: piogge e temporali sulle montagne intorno a Roma, da super caldo a caldo

Meteo Roma 3-5 agosto: forse uno spruzzo d'acqua arriverà anche su Roma, sulle zone a est, quelle più vicine alle montagne di confine con l'Abruzzo, dove invece la pioggia sarà garantita. Una svolta? No, una semplice perturbazione in transito che porterà un lieve abbassamento della temperatura. Accadrà tra sabato sera e domenica mattina e porterà un liueve abbassamento della temperatura. In città cielo velato.

Il meteo del 3 agosto nel dettaglio

Generali condizioni di instabilità con possibilità di rovesci di pioggia alternati a schiarite. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 25°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata qualche temporale, i valori di temperatura massimi saranno di circa 35°. Lo zero termico sarà circa 4100 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Il meteo del 4 agosto nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 24°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 33°. Lo zero termico sarà circa 4600 metri in crescita nell'arco della giornata.

Il meteo del 5 agosto, previsione

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 25°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. Lo zero termico sarà circa 4700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci