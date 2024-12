Meteo Roma 3 dicembre: nuvole e sole ma tanto freddo al mattino. Le minime vanno verso lo zero

Meteo Roma 3 dicembre: nuvole e sole, il duello infiniti si rinnova nei prossimi giorni ma la costante è il freddo intenso al mattino con punte anche di zero gradi.

In calo anche le massime per effetto dei venti da nord est che soffieranno sino a venerdì compreso e che alimenteranno la serie di perturbazioni che arrivano al nord atlantico. In compenso non pioverà.

Il meteo del 3 dicembre nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata nebbia, la minima della giornata sarà 1°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 9°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2100 metri con tendenza alla diminuzione.

Meteo Roma 4 dicembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 3°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 13°. Lo zero termico sarà circa 1500 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci