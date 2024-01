Meteo Roma 3 gennaio: il grigio cielo va di moda e lo scirocco regala tepore

Meteo Roma 3 gennaio: cielo grigio, temperature sopra la media e forse qualche goccia di “gnagnarella”, la pioggerella stile inglese chiamata così a Roma perché evoca il pianto lieve di un bimbo.

Lo scenario per i prossimi giorni è quello dell'altalena: giovedì torna il sole, poi di nuovo grigio e pioggia nel week end.

Il 3 gennaio nel dettaglio

Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore coperto, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 10°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 15°. Lo zero termico sarà circa 2500 metri in crescita nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:36, il crepuscolo inizia alle ore: 07:06. Il sole tramonta alle ore: 16:52, il crepuscolo termina alle ore: 17:22.

Meteo Roma 4 gennaio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 8°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 11°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte : MeteoGiuliacci