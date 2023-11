Meteo Roma 3 novembre: una bufera di pioggia nella notte, poi torna il sole

Meteo Roma 3 novembre, instabile, a tratti violento: è il meteo di questo fine settimana che porterà almeno sino a domenica inoltrata alternanza di sole e pioggia. Poi si prepara una tregua ma con un evidente abbassamento delle temperature.

Il meteo del 3 novembre nel dettaglio

Pioggia, fulmini e vento forte per quasi tutta la nottata tra giovedì e venerdì ma già dalle prime ore del mattino le nuvole saranno spazzate via da una forte sciroccata con raffiche sino a 50 chilometri all'ora. Alternanza di sole e nuvole anche dopo pranzo, mentre in serata sono possibili temporali locali con pioggia lieve poi moderata ma intensa attività elettrica. Minima 17, massima 20 gradi. Il sole sorge alle 6,44 e tramonta alle 17,02. Venti: forte di scirocco nella notte, poi libeccio pari intensità. In serata nuovo cambio prima da sud ovest poi da sud-sud est ma di moderata intensità.

Roma meteo 4 novembre

Dopo i rovesci della notte, al mattino sereno o poco nuvoloso. Nubi sparse in serata con possibili piogge moderate. Minima 12, massima 20.