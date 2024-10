Meteo Roma 3 ottobre: previsti oltre 30 millimetri di pioggia, il picco dopo l'ora di pranzo. Massime a 20 gradi

Meteo Roma 3 ottobre: cielo grigio, nuvole basse e pioggia per l'intera giornata col picco previsto dopo l'ora di pranzo. In serata piogge moderate. Minima 19, massima 20 gradi. Venti da sud con raffiche oltre i 40 chilometri all'ora. Nella notte miglioramento e ampie schiarite nella mattinata di venerdì.

Il meteo del 3 ottobre nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche pioggia, la temperatura di inizio giornata sarà di 18°C; nel pomeriggio piogge diffuse, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 21°. Lo zero termico sarà circa 3300 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 4 ottobre

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di pioggia alternata a qualche schiarita. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche temporale, la temperatura di inizio giornata sarà di 15°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, le temperature massime raggiungeranno i 20°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2600 metri in calo dal pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci