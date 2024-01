Meteo Roma 30 gennaio: esplode la primavera anticipata, freddo al mattino

Meteo Roma 30 gennaio: incredibile ma vero continuerà per tutta la settimana la primavera anticipata con con sole pieno e massime sino a 15 gradi. A ricordarci però che l'inverno non è finito ci penseranno le minime del mattino che oscilleranno tra i 2 e i 4 gradi ma durante le ore notturne potranno scendere anche sotto lo zero.

Il meteo del 30 gennaio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà -1°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 12°. Lo zero termico sarà circa 2500 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:23, il crepuscolo inizia alle ore: 06:55. Il sole tramonta alle ore: 17:23, il crepuscolo termina alle ore: 17:51.

Meteo Roma 31 gennaio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a -0°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nebbia, i valori di temperatura massimi saranno di circa 12°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci