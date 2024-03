Meteo Roma 30 marzo: sole e nuvole, domina il vento. La massima schizza a +23

Meteo Roma 30 marzo: sole, nuvole e +23. Il picco di caldo anomalo è dovuto al forte vento di scirocco che soffierà dal mattino con raffiche a oltre 65 chilometri all'ora. Lo scenario si ripeterà domenica, Pasqua, con intensificazione della nuvolosità di passaggio. E lunedì di Pasquetta col calare del vento possibili piogge sui rilievi.

Attenzione all'ora legale che scatterà nella notte tra sabato e domenica: orologi un'ora avanti.

Il meteo del 30 marzo nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 15°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata coperto, i valori di temperatura massimi saranno di circa 22°. Il sole sorge alle ore: 05:53, il crepuscolo inizia alle ore: 05:27. Il sole tramonta alle ore: 18:34, il crepuscolo termina alle ore: 19:01.

Meteo Roma 31 marzo

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la minima della giornata sarà 14°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 21°. Lo zero termico sarà circa 2700 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteo Giuliacci