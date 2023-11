Meteo Roma 30 novembre: cielo nero e pioggia, la massima schizza a 17 gradi

Meteo Roma 30 novembre: l'altalena di novembre tra freddo intenso e improvviso va avanti con un copione ben preciso e si prepara a diverse repliche anche nel mese di dicembre. Dopo la pioggia ci aspetta una tregua di due giorni con un forte rialzo termico quindi uno sbalzo verso il gelo.

Il 30 novembre nel dettaglio

Giorno caratterizzato da brutto tempo con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia. Più precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino coperto, le temperature minime si attesteranno intorno a 8°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 17°. Il sole sorge alle ore: 07:15, il crepuscolo inizia alle ore: 06:45. Il sole tramonta alle ore: 16:42, il crepuscolo termina alle ore: 17:11.

Meteo Roma 1 dicembre

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 14°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 19°.