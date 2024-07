Meteo Roma 31 luglio: da 37 a 33 gradi, ogni giorno è da bollino rosso

Meteo Roma 31 luglio: il caldo non molla e accanto alla temperatura massima prevista nei prossimi giorni Roma e la provincia saranno accompagnate dal bollino rosso con i maggiori disagi al mattino, quando l'umidità relativa sarà alta.

L'unica speranza è che l'anticiclone dell'Atlantico possa prendere il posto di quello africano. Me per ora è un'ipotesi remota.

Il meteo del 31 luglio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Assenza di precipitazioni. Più precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 24°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. Lo zero termico sarà circa 4500 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 1 agosto

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 23°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 34°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4300 metri in crescita nell'arco della giornata.

