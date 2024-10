Meteo Roma 31 ottobre: sole e picco di caldo a 24 gradi. L'autunno si prende una pausa ed è quasi coda d'estate

Meteo Roma 31 ottobre: l'autunno di prende una vacanza e l'ottobrata romana sarà protagonista anche nella prima parte della settimana di novembre con un clima da fine estate.

Sole pieno, dunque, e un ritorno al 2022 quando il termometro segnò addirittura 27 gradi. Non sarà così perché si fermerà a 24 e poi inizierà una lentissima discesa verso quota 20.

Il meteo del 31 ottobre nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nessun fenomeno previsto. Più precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 10°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, le temperature massime raggiungeranno i 22°. Lo zero termico sarà circa 3100 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 1 novembre

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 9°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 21°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3700 metri in crescita nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci