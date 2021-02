Meteo Roma 4 febbraio: temperature ancora in rialzo e niente pioggia

Meteo Roma 4 febbraio: continua l'onda di bel tempo. Temperature ancora in salita senza piogge previste. Ancora grazie ai venti che soffiano da sud.

Domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18 gradi, la minima di 8. I venti saranno al mattino e nel pomeriggio moderati e proverranno da sud. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Roma 5 febbraio: quasi primavera anticipata. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21 gradi, la minima di 9.



Tendenza per sabato 6 febbraio: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, niente piogge. La temperatura massima sarà di 21 gradi, la minima di 12.