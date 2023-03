Meteo Roma 4-5 marzo: week end a tutto sole ma al mattino farà freddo

Meteo Roma week end 4-5 marzo: il sole torna a dominare il cielo regalando due giorni di prove tecniche di primavera, eccezion fatta per le minime che saranno particolarmente rigide. Da lunedì, poi torna l'instabilità ma con una risalita graduale delle temperature, soprattutto le massime.

Il meteo di sabato 4 marzo nel dettaglio

Giornata di cielo sereno con qualche nuvola nel pomeriggio. Minima 5 gradi ma percepita 2 per effetto del vento da nord-est, massima 16 gradi. Il sole sorge alle 6,40 e tramonta alle 18,03.

Meteo Roma 5 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso, minima 6 ma percepita 3, massima 16 gradi. Per la prima volta dopo due settimane, l'intensità dei raggi ultravioletti risale sino al valore 5.

Meteo Roma lunedì 6 marzo, tendenza

Il cambio dei venti dal quadrante nord a sud modifica le carte climatiche. Nubi sparse con piogge moderate in altalena per l'intera giornata e termometro in risalita: minima 8 gradi, massima 14.