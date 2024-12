Meteo Roma 4 dicembre: una pausa di nuvole, poi sole pieno, quindi arriva l'aria gelida direttamente dall'Artico

Meteo Roma 4 dicembre: una pausa di nuvole, poi sole pieno, quindi arriva l'aria fredda dall'artico. La settimana dell'Immacolata è in altalena tra lievi rialzi termici e crollo sotto il peso di un'ondata di gelo che viene dal nord e che supererà facilmente prima le Alpi e poi gli Appennini per puntare sul versante tirrenico.

Il meteo del 4 dicembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 5°C; nel pomeriggio cielo sereno, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 14°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1600 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 5 dicembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 5°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 14°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci