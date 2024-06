Meteo Roma 4 giugno: domina il sole pieno e parte la corsa verso i 30 gradi

Meteo Roma 4 giugno: l'estate romana si prende la scena. Basta capricci, i prossimi giorni sono segnati da sole pieno e graduale aumento delle temperature sino a raggiungere e anche superare la quota di 30 gradi.

Il meteo del 4 giugno nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 14°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 25°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:34, il crepuscolo inizia alle ore: 05:02. Il sole tramonta alle ore: 20:42, il crepuscolo termina alle ore: 21:14. Il Culmine è alle ore: 13:08.

Meteo Roma 5 giugno

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 15°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 26°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3700 metri con tendenza all'aumento.

Fonte: MeteoGiuliacci