Meteo Roma 4 settembre: giovedì la svolta, temporali e crollo termico si scende a 25 gradi

Meteo Roma 4 settembre: stanchi del gran caldo? Giovedì è il giorno in cui va in archivio l'estate rovente. E il cambio sarà anche violento perché dalla mattina sono previsti temporali e oltre 30 millimetri d'acqua. Da un giorno all'altro il termometro scenderà da 36 a 25 gradi.

Il meteo del 4 settembre nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 22°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 31°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4000 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 5 settembre

Giorno caratterizzato da tempo instabile con possibilità di temporali alternati a qualche schiarita. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 23°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 29°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4000 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci