Meteo Roma 5 aprile: un mercoledì con nuvole e pioggia. La massima a 14 gradi

Meteo Roma 5 aprile: mercoledì 5 aprile sarà una giornata caratterizzata dalle nuvole e dalla pioggia. Pioverà a più riprese per tutta la giornata. I venti soffieranno di nord est per tutto il giorno, raggiungendo i 30 km/h al mattino.

Nello specifico, il cielo coperto e nuvoloso per tutto il giorno. Solo in serata cominceranno delle schiarite. Pioggia debole al mattino. Nel pomeriggio e in serata invece la pioggia sarà più intensa. La temperatura minima sarà di 8 gradi al mattino e la massima di 14 gradi nel pomeriggio. L'alba avverrà alle 6,47, mentre il tramonto alle 19,38. La concentrazione dei pollini sarà nella media.

Meteo Roma 6 aprile

Nubi sparse al mattino, con schiarite nel pomeriggio. Sereno in serata. La massima sale a 17 gradi.

Meteo Roma 7 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature stabili.