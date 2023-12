Meteo Roma 5 dicembre: in arrivo due giorni di gelo poi ritorna la pioggia

Meteo Roma 5 dicembre: la settimana che si apre sarà a corrente alternata: pioggia, gelo e poi nuova pioggia sino all'Immacolata compresa, con il “ponte” segnato dal maltempo.

Il 5 dicembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge abbondanti. Più precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino piogge diffuse, la temperatura di inizio giornata sarà di 5°C; nel pomeriggio piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 14°. Lo zero termico sarà circa 1600 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 07:20, il crepuscolo inizia alle ore: 06:50. Il sole tramonta alle ore: 16:40, il crepuscolo termina alle ore: 17:10

Meteo Roma 6 dicembre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Andiamo a vedere più nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 1°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 9°. Lo zero termico sarà circa 1300 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 07:21, il crepuscolo inizia alle ore: 06:51. Il sole tramonta alle ore: 16:40, il crepuscolo termina alle ore: 17:10.

Fonte: MeteoGiuliacci