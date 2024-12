Meteo Roma 5 dicembre: l'ondata di freddo risparmia la città. Sole e qualche nuvola per i prossimi due giorni

Meteo Roma 5 dicembre: buone notizie, il vortice di freddo in arrivo sull'Italia risparmierà Roma dove il previsto crollo delle minime verso lo zero sarà attenuato e non si andrà sotto 3 gradi.

Nei prossimi tre giorni sole e qualche nuvola con intensificazione della copertura del cielo a partire da sabato. Domenica piogge deboli al mattino, moderate nel pomeriggio-sera.

Il meteo del 5 dicembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 7°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 15°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1900 metri con tendenza all'aumento.

Meteo Roma 6 dicembre

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore cielo sereno, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 3°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 12°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2700 metri in crescita nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci