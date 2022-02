Meteo Roma 5 febbraio: nubi al mattino poi schiarite. Massima a 15 gradi

Meteo Roma 5 febbraio: giornata in altalena con nubi dense e grigio al mattino e poi schiarite.

Come sempre sono i venti a dominare il cielo che al mattino saranno orientati da est-sud est e al pomeriggio soffieranno dal quadrante nord. Minima 8 gradi, massima 15. Il sole sorge alle 7,18 e tramonta alle 17,29.

Meteo Roma 6 febbraio, domenica. Sole e nuvole in alternanza per tutta la giornata. Minima 6 gradi, massima 16.

Tendenza per lunedì 7 febbraio: nuvoloso al mattino con sprazzi di sole, migliora nella seconda parte della giornata. Minima a 9 gradi spinta dallo scirocco e massima a 16. In serata cambio di quadrante e arrivo della tramontana che doverebbe dominare per tutta la prossima settimana.