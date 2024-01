Meteo Roma 5 gennaio: nuvole prima della Befana bagnata. La neve? Fake news

Meteo Roma 5 gennaio: sarà un week end all'insegna del maltempo con forti temporali sabato e instabilità domenica. Poi arriverà l'aria artica che porterà freddo intenso. Ma la neve a Roma è una fake news bella e buona.

Il meteo del 5 gennaio nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità, con cielo prevalentemente coperto per gran parte del tempo. Piú precisamente nella prima parte della giornata coperto, la temperatura di inizio giornata sarà di 6°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata coperto, le temperature massime raggiungeranno i 14°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2200 metri con tendenza alla diminuzione. Il sole sorge alle ore: 07:36, il crepuscolo inizia alle ore: 07:06. Il sole tramonta alle ore: 16:54, il crepuscolo termina alle ore: 17:23.

Meteo Roma 6 gennaio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche pioggia, le temperature minime si attesteranno intorno a 10°C; nel pomeriggio piogge diffuse, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 16°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1900 metri in calo dal pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci