Meteo Roma 5 settembre: prepariamoci a un nuovo super temporale ma venerdì torna il sereno

Meteo Roma 5 settembre: per la giornata di giovedì nuova e violenta perturbazione prevista su Roma e hinterland con pioggia abbondante e vento. Ma da venerdì si apre una tregua di bel tempo con rialzo delle temperature che torneranno a 30 gradi.

Il meteo del 5 settembre nel dettaglio

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Piú precisamente nelle prime ore nubi sparse, al mattino qualche temporale, la minima della giornata sarà 24°C; nel pomeriggio qualche temporale, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 29°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3900 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 6 settembre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 20°C; nel pomeriggio cielo sereno, così come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 29°. Lo zero termico sarà circa 4200 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci