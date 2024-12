Meteo Roma 6 dicembre: arriva il grande freddo al mattino: il termometro scende a 1 grado. Sabato sole poi la pioggia

Meteo Roma 6 dicembre: due giorni segnati dal grande freddo al mattino, con la minima che scenderà a 1 grado sopra lo zero.

In particolare, venerdì la massima sarà di 9 gradi ma già sabato col cambio del vento spunterà il sole prima della pioggia che ci accompagnerà per domenica e lunedì.

Il meteo del 6 dicembre nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 1°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 9°. Lo zero termico sarà circa 2600 metri con tendenza all'aumento.

Meteo Roma 7 dicembre

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 1°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 12°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2200 metri stabile nell'arco della giornata

Fonte: MeteoGiuliacci