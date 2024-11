Meteo Roma 6 novembre: il sole resiste ma il freddo prende la rincorsa. Da sabato le massime sotto i 20 e le minime intorno ai 6 gradi

Meteo Roma 6 novembre: l'anticiclone resiste e quindi avanti a tutto sole ma è in arrivo una ventata dall'Est Europa che gradualmente farà scendere le temperature in linea con la media stagionale.

Nella notte tra martedì e mercoledì e nelle prime ore del mattino debutta la nebbia

Il meteo del 6 novembre nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 9°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 18°. Lo zero termico sarà circa 3000 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 7 novembre

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 10°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 19°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2800 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci