Meteo Roma 7 agosto: caldo da brivido, ci risiamo: si vola verso i 38 gradi a Ferragosto

Meteo Roma 7 agosto: non c'è tregua per il gran caldo. Anzi, le previsioni a medio termine indicano il ritorno in grand stile dell'anticiclone africano che porterà di nuovo temperature da bollino rosso. Dai 34 del 7 agosto si arriverà ai 38 della settimana di Ferragosto che si preannuncia infernale.

Il meteo del 7 agosto nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 8 agosto

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci