Meteo Roma 7 aprile: una bella giornata primaverile e con cielo sereno

Meteo Roma 7 aprile: venerdì 7 aprile il cielo sarà sereno. I venti saranno deboli o moderati per tutto il giorno, soffiando tra i 10 e i 28 km/h. La temperatura massima sarà di 16 gradi, stabile rispetto al giorno precedente.

Nello specifico, sia di mattina che di pomeriggio il cielo sarà sereno, se non per poche lievi velature. In serata invece compariranno delle nuvole sparse. La temperatura minima sarà di 10 gradi al mattino, in crescita rispetto al 6 aprile. La massima sarà invece da 16 gradi nel pomeriggio. L'alba avverrà alle 6,43, mentre il tramonto alle 19,42. La concentrazione dei pollini sarà nella media.

Meteo Roma 8 aprile

Nuvole e piogge deboli al mattino. Pioggia e temporali di pomeriggio. Di sera ci saranno delle schiarite.

Meteo Roma 9 aprile

Nella giornata di Pasqua, di mattina ci saranno nuvole sparse. Piogge nel pomeriggio e in serata.