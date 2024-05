Meteo Roma 7 maggio: nuvole sole e pioggia, ma anche un picco di caldo estivo

Meteo Roma 7 maggio: tregua di tempo stabile finita, torna a dominare l'instabilità che ci accompagnerà per l'intera settimana. E tra mercoledì e giovedì possibili temporali che culmineranno con un picco anomalo di caldo quasi estivo.

Il meteo del 7 maggio nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore coperto, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 15°C; nel pomeriggio nubi sparse, così come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 21°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2500 metri stabile nell'arco della giornata. Il sole sorge alle ore: 05:56, il crepuscolo inizia alle ore: 05:26. Il sole tramonta alle ore: 20:16, il crepuscolo termina alle ore: 20:46. Il Culmine è alle ore: 13:06.

Meteo Roma 8 maggio

Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 13°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata coperto, le temperature massime raggiungeranno i 21°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2500 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci