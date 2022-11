Meteo Roma 7 novembre: brividi al mattino con 7 gradi, poi sole e a pranzo +21

Meteo Roma 7 novembre: alla fine il freddo è arrivato ma sarà relativo e solo nelle prime ore del mattino, quando la minima, complice il vento da nord, scenderà a 7 gradi.

Allora di pranzo, lo scenario cambia: la giornata luminosa, il sole pieno e il cambio di venti che orienteranno da ovest, faranno salire la massima percepita sino a 22 gradi. Il sole sorge alle 6,49 e tramonta alle 16,57. Pollini in concentrazione media.

Previsioni per martedì 8 novembre

Sole pieno ma i venti moderati da nord est terranno la minima in basso a 10 gradi. Poi nuova giravolta da sud e massima a 22 gradi. Non si prevedono piogge per almeno 5 giorni.