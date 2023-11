Meteo Roma 7 novembre: pioggia mattutina, “gnagnarella” romana in serata

I fenomeni meteo estremi vanno in archivio e si apre una fase instabile rotta però dal ritorno della pioggia nella giornata di martedì. Poi due giorni di lotta tra sole e nuvole.

Il 7 novembre nel dettaglio

Nuvole nere e dalla tarda serata di lunedì sino all'ora di pranzo di martedì pioverà con intensità media; dall'ora di pranzo in poi la classica “gnagnarella” una pioggia lieve così soprannominata perché ricorda le lacrime di un neonato. In serata, poi cielo sempre nuvoloso ma asciutto. Minima 17 gradi, massima 17. Il sole sorge alle 6,49 e tramonta alle 16,57. Venti moderati in altalena: nella notte da sud est, al mattino da nord est, a pranzo da ovest e, in serata da nord est.

Metro Roma 8 novembre

Nuvoloso al mattino, nubi sparse e ampie schiarite nel pomeriggio. Minima 14, massima 18. Venti da nord a regime di brezza.