Meteo Roma 7 settembre: giornata perfetta di fine estate: massima a +32

Meteo Roma 7 settembre: avanti tutta con la coda d'estate che, secondo le previsioni, dovrebbe reggere con sole e caldo almeno sino al 13 settembre. Nel week end si dovrebbe arrivare a +33 gradi.

Il 7 settembre nel dettaglio

Cielo sereno e limpido per tutta la giornata, qualche nuvoletta in serata. Minima 19, massima 32. Il sole sorge alle 6,41 e tramonta alle 19,34. Ultravioletti al livello 7 e pollini in alta concentrazione. Venti al mattino da nord-est, pomeriggio da ovest sud-ovest.

Meteo Roma 8 settembre

Giornata fotocopia del 7 con la minima a 21 gradi e la massima a 32.