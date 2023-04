Meteo Roma 8-9 aprile: una Pasqua con nuvole, temporali e vento forte

Meteo Roma 7-8 aprile: quest'anno il weekend di Pasqua sarà caratterizzato da temporali, di sabato, e da nuvole sparse nel giorno di Pasqua. Sereno, ma ventoso, il giorno di Pasquetta.

Nello specifico, sabato 8 aprile sarà una giornata di pioggia. In mattinata scoppierà un temporale, accompagnato da raffiche di vento tra i 27 e i 47 km/h. Nel pomeriggio continuerà a piovere, anche se più debolmente e cominceranno ad aprirsi delle schiarite. Nubi sparse e pioggia debole anche in serata. La temperatura massima sarà di 15 gradi nel pomeriggio. La minima sarà invece di 10 gradi al mattino. L'alba è prevista le 6,42, mentre il tramonto per le 19,43. La concentrazione dei pollini sarà nella media.

Il meteo del giorno di Pasqua

Domenica 9 aprile, il giorno di Pasqua, la giornata comincerà con un cielo sereno o poco nuvoloso. Verso il pomeriggio le nubi torneranno ad addensarsi e potrebbe esserci piogge deboli. In serata ci saranno invece delle schiarite. I venti saranno deboli o moderati, raggiungendo al massimo i 25 km/h e soffiando da nord. La temperatura minima sarà di 8 gradi al mattino, mentre la massima sarà di 19 gradi nel pomeriggio. L'alba è prevista per le 6,40 mentre il tramonto per 19,44. La concentrazione dei pollini sarà nella media.

Il meteo del giorno di Pasquetta

Lunedì 10 aprile, il giorno di Pasquetta, sarà una giornata serena. Il cielo sarà pulito e senza nuvole sia al mattino, che nel pomeriggio e in serata. La temperatura minima sarà di 5 gradi al mattino, mentre la massima sarà di 20 gradi nel pomeriggio. Venti moderati che soffieranno da nord fino a 38 km/h.