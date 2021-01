Meteo Roma 8-9 gennaio: domani venerdì nuvoloso al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio. La tramontana che regnerà peri prossimi giorni spinge le temperature al ribasso: minima 5 gradi, massima 12.

Il sole sorge alle 7,37 e tramonta alle 16,56.

Previsioni per sabato 9 gennaio: coperto com pioggia leggera al mattino; nella seconda parte della giornata pioggia abbondante oltre i 10 millimetri. Ancora in calo le temperature: minima 3, massima 9.