Meteo Roma 8 agosto: super caldo con super afa: al mattino umidità monstre al 90%

Meteo Roma 8 agosto: non è il termometro a spaventare ma l'igrometro, lo strumento che misura la quantità di acqua nell'aria, ovvero l'umidità relativa che avrà picchi impossibili: anche il 90% che vuol dire afa insopportabile” e pericolo serio per la salute di anziani e fragili.

Il meteo dell'8 agosto nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 23°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 34°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4200 metri con tendenza all'aumento.

Meteo Roma 9 agosto

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 35°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4500 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci