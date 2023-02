Meteo Roma 8 febbraio: primo anticipo di primavera ma arriva il grande freddo

Meteo Roma 8 febbraio: una giornata perfetta, sole pieno e cielo limpido come se fosse primavera. Come, perché a fare la differenza sarà il freddo intenso al mattino con la minima a 2 gradi che il vento da nord trasformerà in meno 2 come temperatura percepita. E il trend del bel tempo è destinato a durare almeno 5 giorni al prezzo di gelate al mattino.

L'8 febbraio nel dettaglio

Sole pieno per tutta la giornata ma al mattino freddo intenso. A pranzo la temperatura risalirà sino a 11 gradi per scendere a 8 in serata. Un cambio di vento a metà giornata da nord-est a ovest per poi tornare a soffiare da nord, non muterà il quadro. Il sole sorge alle 7,14 e tramonta alle 17,33. Gli ultravioletti al livello “medio”.

Meteo 9 febbraio

Il quadro non muta: sereno e massima visibilità, minima 2, massima 12. Il vento prevalente è sempre da nord.

Meteo 10 febbraio

Arriva l'ondata di gelo con artico con la minima percepita a meno 5 e la massima a 11. Cielo sereno.