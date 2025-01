Meteo Roma 8 gennaio: le nuvole preparano la pioggia e sino a sabato temperature sopra la media

Meteo Roma 8 gennaio: la fese di maltempo in arrivo sarà passeggera. Già da mercoledì le nuvole altre saranno il preludio della giornata piovosa di giovedì con precipitazioni moderate ne pomeriggio.

Le temperature si attesteranno sopra la media sino a sabato, poi da domenica un'ondata di freddo cambierà lo scenario meteo che porterà cielo sereno e minime prossime allo zero per almeno una settimana.

Il meteo dell'8 gennaio nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 5°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 13°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2400 metri in crescita nell'arco della giornata.

Meteo Roma 9 gennaio

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 10°C; nel pomeriggio qualche pioggia, in serata nubi sparse, le temperature massime raggiungeranno i 14°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2300 metri in flessione nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci