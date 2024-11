Meteo Roma 8 novembre: mini fase di instabilità con nuvole alte, poi ripresa del sole. Week end in altalena con domenica soleggiata e freddo

Meteo Roma 8 novembre: sole e nuvole sino a sabato, poi da domenica la discesa precipitosa delle minime che scenderanno lentamente nei giorni successivi sino a 4 gradi. Le massime sotto i 20.

E' ora di accendere i riscaldamenti anche a Roma, dove però l'ordinanza del sindaco scatterà solo il 15.

Il meteo dell'8 novembre nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 9°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 21°. Lo zero termico sarà circa 2700 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 9 novembre

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 10°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 22°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 2800 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci