Meteo Roma 8 ottobre: mattinata con sole e nuvole, in serata la bomba d'acqua

Meteo Roma 8 ottobre: giornata dai due volti, al mattino sole e nuvole poi si prepara la bomba d'acqua prima con piogge intense e poi temporali di forte intensità. Dalla mattina vento di scirocco con raffiche oltre i 60 chilometri all'ora che trasformeranno la pioggia in vera bufera.

Il meteo dell'8 ottobre nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 17°C; nel pomeriggio temporali, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 23°. Lo zero termico sarà circa 3500 metri con tendenza alla diminuzione.

Meteo Roma 9 ottobre

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 16°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 23°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3700 metri con tendenza all'aumento.

Fonte: MeteoGiuliacci