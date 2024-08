Meteo Roma 9 agosto: notti insonni e 37 gradi all'ombra. Il week end bestiale

Meteo Roma 9 agosto: venerdì 36 con temporali possibili solo nelle montagne intorno città, sabato e domenica 37 ovviamente all'ombra. Chi resta in città sarà sulla graticola di giorno e oppresso dall'afa di notte. E fino a Ferragosto compreso cambierà poco o nulla.

Il meteo del 9 agosto nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosi come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 33°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4500 metri stabile nell'arco della giornata. Attenzione a possibili temporali nelle montagne intorno a Roma.

Meteo Roma 10 agosto

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Non sono previste precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 25°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, i valori di temperatura massimi saranno di circa 34°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4700 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci