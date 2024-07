Meteo Roma 9 luglio: l'anticiclone fa sul serio, sarà una settimana rovente

Meteo Roma 9 luglio: 36 gradi martedì e poi 38 ma all'ombra perché al sole e con l'asfalto sotto i piedi si andrà oltre quota 40 gradi. Si apre la settimana rovente durante la quale non si scenderà mai sotto i 35 gradi con l'allerta meteo permanente e una fortissima afa.

Il meteo del 9 luglio nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 22°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 34°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4400 metri in ascesa dal pomeriggio. Il sole sorge alle ore: 05:42, il crepuscolo inizia alle ore: 05:10. Il sole tramonta alle ore: 20:48, il crepuscolo termina alle ore: 21:20. Il Culmine è alle ore: 13:15.

Meteo Roma 10 luglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 24°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 35°. Lo zero termico sarà circa 4800 metri stabile nell'arco della giornata

Fonte: MeteoGiuliacci