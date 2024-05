Meteo Roma 9 maggio: venti da nord est e picco di caldo a +27, la sorpresa

Meteo Roma 9 maggio: con le piogge deboli di mercoledì sera si chiude la fase di instabilità e il cielo si apre al sole, anche se le nuvole alte o le velature non mancheranno. Grazie agli ultravioletti al livello 7 il sole si farà sentire e arriverà il primo picco del mese con la massima a 27 gradi. Nei giorni successivi avremmo però una lieve discesa.

Il meteo del 9 maggio nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 14°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature massime raggiungeranno i 27°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3000 metri con tendenza all'aumento.

Alba, tramonto e ultravioletti

Il sole sorge alle ore: 05:54, il crepuscolo inizia alle ore: 05:24. Il sole tramonta alle ore: 20:18, il crepuscolo termina alle ore: 20:48. Il Culmine è alle ore: 13:06. Ultravioletti a livello 7 su 10.

Meteo Roma 10 maggio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 13°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 26°. Lo zero termico sarà circa 3100 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci