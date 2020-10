Meteo Roma 9 ottobre: cielo sereno con qualche velatura e termometro che oscillerà tra i 12 gradi della minima e i 23 della massima.

Da domani inizia una lenta progressione che porterà nei prossimi giorni verso un clima decisamente più fresco con minime intorno agli 11 gradi. Il sole sorge alle 7,16 e tramonta alle 18,38.

Previsioni per sabato 10 ottobre. Sereno o poco nuvoloso con nuvole in aumento in serata. Minima 13, massima 22.