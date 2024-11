Meteo Roma dal 23 al 25 novembre: week end di sole e gelo. Intorno a Roma temperature sotto zero sino a domenica

Meteo Roma 23-25 novembre: dopo la pioggia da sabato torna il sole ma anche una sferzata di vento gelido che viene direttamente dal Polo e che sulle collone intorno alla città porterà le temperature sotto zero.

Da lunedì rialzo termico con la massima a 17 gradi.

Il meteo del 23 novembre nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Nessun fenomeno previsto. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a -0°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 11°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 1200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Meteo Roma 24 novembre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 5°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 14°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri con tendenza all'aumento.

Meteo Roma 25 novembre

Giornata caratterizzata da tempo stabile con qualche nuvola che potrà oscurare il sole per alcuni momenti. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 7°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nebbia, le temperature pomeridiane saranno di circa 16°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci