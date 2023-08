Meteo Roma, parte la terza ondata di caldo. Il termometro arriverà a +38

Meteo Roma 17 agosto: puntuale è arrivata la terza ondata di caldo che sarà decisamente pesante in città e in versione sopportabile lungo la costa e in collina. Dai +34 gradi di domani, salvo stravolgimenti, si arriverà ai +38 di lunedì 21 agosto.

Il 17 agosto nel dettaglio

Cielo sereno per tutta la giornata con la minima a 23 gradi e la massima a34. Il cambio di temperatura sarà legato al vento che nella prima parte della giornata soffierà da nord-est per poi orientarsi da ovest con raffiche sino a 34 chilometri all'ora. Il sole sorge alle 6,19 e tramonta alle 20,09. Ultravioletti al livello 9 della scala da zero a 10 e pollini in concentrazione alta.

Meteo mare 17 agosto

Mare da calmo a poco mosso su tutta la costa. Ponza: sereno, mare ONO, venti da O 10.3 nodi, temperatura dell'acqua 26.1 °C, altezza dell'onda 0,3 m.

Meteo Roma 18 agosto

Cielo sereno, minima 24, massima 36.