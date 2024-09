Meteo Roma sino al 30 settembre: Ottobrata romana servita: sole e e caldo relativo fino a mercoledì

Meteo Roma sino al 30 settembre: l'attesa Ottobrata Romana è in arrivo e scatterà dalle 11 di sabato, giusto il tempo di archiviare la pioggia della notte. Poi sole, cielo limpido e massime comprese tra 26 gradi di domenica e 25 di lunedì.

Si andrà avanti così sino a mercoledì compreso.

Il meteo del 28 nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Piú precisamente nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, la temperatura di inizio giornata sarà di 17°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri in calo dal pomeriggio.

Meteo Roma 29 settembre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Non sono previste precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 11°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 23°. Lo zero termico sarà circa 2800 metri in ascesa dal pomeriggio-

Meteo Roma 30 settembre

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la minima della giornata sarà 9°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 22°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 3600 metri in crescita nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci