Meteo Roma sino al 9 dicembre: la zampata d'inverno: freddo, pioggia e temporali sparsi. Il sereno tornerà martedì

Meteo Roma sino al 9 dicembre: Un sabato stabile ma gelido al mattino con il termometro a zero gradi, poi la due giorni di pioggia abbondante con temporali sparsi su tutta la regione.

Per avere il ritorno del sole bisognerà aspettare il passaggio della perturbazione che lascerà il Centro Italia nella giornata di martedì.

Il meteo del 7 dicembre nel dettaglio

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nubi di passaggio. Assenza di precipitazioni. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di -0°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata nubi sparse, le temperature pomeridiane saranno di circa 12°. Lo zero termico sarà circa 2000 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 8 dicembre

Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge abbondanti. Piú precisamente nelle prime ore piogge diffuse, al mattino qualche temporale, la temperatura di inizio giornata sarà di 8°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata piogge diffuse, i valori di temperatura massimi saranno di circa 11°. Lo zero termico sarà circa 1300 metri con tendenza alla diminuzione.

Meteo Roma 9 dicembre

Giornata all'insegna dell'instabilità, con temporali alternati a schiarite. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore piogge diffuse, al mattino piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, la temperatura di inizio giornata sarà di 6°C; nel pomeriggio qualche temporale, in serata piogge sparse o intermittenti alternate a schiarite, i valori di temperatura massimi saranno di circa 12°. Lo zero termico sarà circa 1400 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci